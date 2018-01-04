Вслед за российским пропагандистом Курлаевым из Латвии выдворили и его жену
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскыс заявил местному телеканалу, что это не пожизненный запрет.
Российская журналистка Ольга Курлаева сообщила, что власти Латвии дали ей 24 часа на то, чтобы покинуть страну.
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Как передает Радио Свобода, Курлаеву обвиняют в том, что она представляет угрозу национальной безопасности Латвии.
«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали, такие же, как у мужа, то есть я несу угрозу национальной безопасности», – заявила Курлаева, которая является корреспондентом российского медиахолдинга ВГТРК.
Мужа Курлаевой, журналиста российского телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева задержали и депортировали после того, как он прибыл в Ригу 1 января, из-за запрета въезда в страну.
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил местному телеканалу LNT, что это не пожизненный запрет, он будет действовать какое-то неопределенное время и будет пересматриваться каждые три года на основе выводов властей.
Козловскис отказался объяснить причины решения и отметил, что запрет действует только в Латвии, он не применяется к другим странам«шенгенской зоны».
По его словам, Латвия в прошлом году запретила въезд более 100 человек, в частности, «за недружественное отношение к стране».