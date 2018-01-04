Вслед за российским пропагандистом Курлаевым из Латвии выдворили и его жену

Российская журналистка Ольга Курлаева сообщила, что власти Латвии дали ей 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

Читайте такжеСБУ вернет в Россию прокремлевского пропагандиста Петрашевича

Как передает Радио Свобода, Курлаеву обвиняют в том, что она представляет угрозу национальной безопасности Латвии.

«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали, такие же, как у мужа, то есть я несу угрозу национальной безопасности», – заявила Курлаева, которая является корреспондентом российского медиахолдинга ВГТРК.

Мужа Курлаевой, журналиста российского телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева задержали и депортировали после того, как он прибыл в Ригу 1 января, из-за запрета въезда в страну.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил местному телеканалу LNT, что это не пожизненный запрет, он будет действовать какое-то неопределенное время и будет пересматриваться каждые три года на основе выводов властей.

Козловскис отказался объяснить причины решения и отметил, что запрет действует только в Латвии, он не применяется к другим странам«шенгенской зоны».

По его словам, Латвия в прошлом году запретила въезд более 100 человек, в частности, «за недружественное отношение к стране».