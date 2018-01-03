Из Латвии депортировали российского пропагандиста

В Риге задержали журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев.

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Об этом он сам рассказал во вторник радиостанции Baltkom и российским информационным агентствам, передает Радио Свобода.

Полицейские сообщили журналисту, что в 2015 году министерство внутренних дел Латвии пожизненно запретило ему въезд на территорию страны. По словам Курлаева, при задержании ему показали документы, в которых говорилось "что-то об угрозах государству".

Анатолий Курлаев, прибывший в Ригу 1 января, уточнил, что находится под конвоем в отделении полиции.

Позднее в своем аккаунте в Twitter он сообщил, что его депортируют из Латвии, опубликовав соответствующий документ.