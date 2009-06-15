Массовые акции протеста проходят в Иране

В Иране проходят массовые акции протеста против итогов выборов Президента, число их участников выросло до 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Лента.ру cо ссылкой на агентство Associated Press.

15 июня перед протестующими в Тегеране впервые выступил проигравший выборы кандидат Мир-Хосейн МУСАВИ. Он объявил, что считает результаты выборов сфальсифицированными. Ранее лидеры оппозиции заявляли, что митинги будут продолжаться, пока власть не согласится отменить итоги голосования и провести новые выборы.

В СМИ тем временем появляются первые сообщения о погибших в ходе беспорядков. Так, представители оппозиции говорят, что в городе Шираз во время акции протеста погиб студент. Кроме того, фотограф Associated Press сообщил коллегам, что видел, как на митинге в Тегеране застрелили человека. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщалось, выборы Президента прошли в Иране 12 июня. Предвыборный штаб М.-Х.МУСАВИ, самостоятельно подведя итоги голосования, объявил М.-Х.МУСАВИ победителем. Однако вскоре было официально объявлено, что выборы выиграл действующий Президент Махмуд АХМАДИНЕДЖАД. Сразу после этого сторонники М.-Х.МУСАВИ вышли на акции протеста. Полиция применяет для разгона митингов слезоточивый газ, а по неподтвержденным данным - и огнестрельное оружие.