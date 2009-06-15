Президент Молдовы распустил парламент

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов на 29 июля, передает РИА «Новости».

Молдавский парламент, сформированный по итогам выборов 5 апреля, уже дважды не смог избрать нового Президента страны. Коммунистам, получившим большинство в парламенте, оба раза не хватило одного голоса, чтобы избрать главу государства.

Согласно принятой в понедельник поправке к Избирательному кодексу, в Молдове установлен минимальный порог явки на парламентских выборах, при которой голосование считается действительным, с 50% до одной трети избирателей. Если 29 июля к урнам придет меньшее количество избирателей, то будут назначены повторные выборы, порог явки на которые отменен сегодня депутатами вообще.