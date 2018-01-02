В США призвали Иран разблокировать соцсети

Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсети Insagram и других на фоне протестов в стране, сообщает Associated Press.

Читайте такжеДуховный лидер Ирана обвинил в протестах "врагов за рубежом"

«Они (соцсети) являются законными способами общения», — заявил замглавы Госдепартамента США Стивен Гольдштейн, отметив, что люди в Иране должны иметь доступ к этим сайтам.

Ранее сообщалось, что власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram на фоне массовых протестов.