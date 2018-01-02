В США призвали Иран разблокировать соцсети
21:51, 02 января 2018
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В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения.
Протесты в Иране / REUTERS
Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсети Insagram и других на фоне протестов в стране, сообщает Associated Press.
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«Они (соцсети) являются законными способами общения», — заявил замглавы Госдепартамента США Стивен Гольдштейн, отметив, что люди в Иране должны иметь доступ к этим сайтам.
Ранее сообщалось, что власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram на фоне массовых протестов.
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