ЕС продлил на год противопиратскую операцию в Сомали
18:49, 15 июня 2009Мир
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Говорят, оказалась эффективной...
Совет ЕС продлил на один год противопиратскую военную операцию в Сомали.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Таким образом, операция “Аталанта” должна быть продолжена до 13 декабря 2010 года.
Совет ЕС пришел к выводу, что в ходе операции военно-морские силы доказали свою способность действовать эффективно против пиратства
Как сообщал УНИАН, операция, которая началась 8 декабря 2008 года, проходит вблизи побережья Сомали. Сейчас в операции принимают участие 13 военных кораблей и три самолета наблюдения.
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