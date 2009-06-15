ЕС продлил на год противопиратскую операцию в Сомали

Совет ЕС продлил на один год противопиратскую военную операцию в Сомали.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Таким образом, операция “Аталанта” должна быть продолжена до 13 декабря 2010 года.

Совет ЕС пришел к выводу, что в ходе операции военно-морские силы доказали свою способность действовать эффективно против пиратства

Как сообщал УНИАН, операция, которая началась 8 декабря 2008 года, проходит вблизи побережья Сомали. Сейчас в операции принимают участие 13 военных кораблей и три самолета наблюдения.