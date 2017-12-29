Унесший 12 жизней пожар в Нью-Йорке произошел из-за игравшего с плитой ребенка - полиция

Самый смертоносный пожар в Нью-Йорке за последние 25 лет начался из-за того, что ребенок играл с плитой, сообщили следователи.

По словам комиссара Даниэля Нигро, трехлетний мальчик, оставленный без присмотра, случайно спровоцировал пожар, пишет Би-Би-Си.

Когда мать мальчика убегала из квартиры, она оставила дверь открытой, и огонь начал распространяться по зданию, рассказал он.

В результате пожара в Бронксе погибли по меньшей мере 12 человек. Согласно заявлению полиции, среди погибших - четверо детей в возрасте от одного до семи лет.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере последнюю четверть века".

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Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома.

Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать 28 декабря около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. Очевидцы отмечали, что огонь охватил здание очень быстро.

Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 170 человек.

Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест.

Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.