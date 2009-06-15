Власти Пакистана санкционировали операцию против лидера талибов

Пакистанские власти санкционировали военную операцию против лидера группировки талибов в этой стране Байтуллы Мехсуда и его подопечных, сообщило в воскресенье Reuters со ссылкой на представителя властей.

"Военные и органы правопорядка получили приказ провести полномасштабную операцию, чтобы уничтожить этих зверей и убийц при использовании всех ресурсов", - сказал губернатор Северо-Западной пограничной провинции Аваис Гани (Awais Ghani), имея в виду главу экстремистской группировки "Техрик-э-Талибан Пакистан" Байтуллу Мехсуда.

Губернатор не сообщил о точной дате начала операции, однако сказал, что "войска уже действуют", отмечает Associated Press.

Байтулла Мехсуд - самый разыскиваемый террорист в Пакистане, за поимку которого США назначили награду в 5 миллионов долларов, напоминает РИА "Новости".