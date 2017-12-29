В Индии из-за пожара в бизнес-центре погибли по меньшей мере 12 человек (фото)

В городе Мумбаи в Индии произошел пожар в одном из бизнес-центров. По предварительным подсчетам, погибло 12 человек, еще трое получили травмы.

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Как сообщает Reuters, большинство погибших – женщины, которые праздновали день рождения в ресторане на крыше здания, среди них и 28-летняя именинница.

Пожар произошел около 00.30 по местному времени. Пламя загорелось на одном из верхних этажамей и за полчаса охватило здание, пишет издание.

Сообщается, что в здании находятся также офисы местных СМИ. Пострадало по меньшей мере три национальных канала.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью огонь охватил жилой дом в одном из районов Нью-Йорка. Погибли 12 человек, среди них 1-летний ребенок.