В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес жизни 11 человек

По предварительным данным, 11 человек погибли при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс. Среди погибших могут быть дети. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти, загорелся жилой дом, передает РБК.

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Пожар начался в жилом доме в 19:00 (2:00 по Киеву). В тушении огня принимают участие более 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении спасателей в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Южной Корее в результате пожара в спортклубе погибли 23 человека.