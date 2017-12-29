В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес жизни 11 человек
05:51, 29 декабря 2017Мир
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Среди жертв пожара в Бронксе могут быть дети.
Пожар в Бронксе / REUTERS
По предварительным данным, 11 человек погибли при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс. Среди погибших могут быть дети. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти, загорелся жилой дом, передает РБК.
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Пожар начался в жилом доме в 19:00 (2:00 по Киеву). В тушении огня принимают участие более 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении спасателей в Twitter.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Южной Корее в результате пожара в спортклубе погибли 23 человека.
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