Выборы президента Либерии выиграл известный футболист

Во втором туре выборов президента Либерии победил 51-летний Джордж Веа - бывший футболист, единственный африканец, выигравший награду «Золотой мяч», сообщает Meduza.

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Как объявила 28 декабря Национальная избирательная комиссия, после подсчета 98 процентов голосов Веа лидирует с 61,5 процента. Действующий вице-президент Либерии Джозеф Бокай набрал 38,5 процента. Окончательные результаты голосования будут объявлены 29 декабря.

Джордж Веа — нападающий, который играл в Европе с конца 1980-х по начало 2000-х. В 1995 году он был признан игроком года по версии ФИФА и получил «Золотой мяч», который тогда присуждали лишь играющим в Европе футболистам. Он до сих пор единственный африканец, получивший эти награды.

Джордж Веа баллотировался на пост президента Либерии в 2005 году, но во втором туре проиграл Эллен Джонсон-Серлиф. В 2011 году он участвовал в выборах как вице-президент, но также проиграл.