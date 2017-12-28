Популярный американский журнал извинился за сексистскую шутку про Клинтон
Аудитория не оценила шутку Vanity Fair про Клинтон, а после извинений в сторону редакции отпустил колкость Трамп.
Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой. Многим пользователям подобный совет показался сексистским, сообщает Би-би-си.
Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году. Среди советов журналистов:
- сесть за написание второй части книги "Что произошло" и назвать ее "Что, черт возьми, произошло"
- начать преподавать практику дыхания ноздрями
- чаще гулять и фотографироваться в лесу
Читайте такжеForbes назвал самую влиятельную женщину мира
Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.
В ответ на поднявшуюся волну критики авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: "Мы попытались пошутить, но вышло неуклюже".
В свою очередь президент США Дональд Трамп в "Твиттере" не преминул раскритиковать журнал за то, что те принесли извинения Клинтон: "Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшее оскорбление".
Как сообщал УНИАН, Трамп назвал Клинтон "наихудшим лузером всех времен".