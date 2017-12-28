Популярный американский журнал извинился за сексистскую шутку про Клинтон

Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой. Многим пользователям подобный совет показался сексистским, сообщает Би-би-си.

Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году. Среди советов журналистов:

- сесть за написание второй части книги "Что произошло" и назвать ее "Что, черт возьми, произошло"

- начать преподавать практику дыхания ноздрями

- чаще гулять и фотографироваться в лесу

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Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.

В ответ на поднявшуюся волну критики авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: "Мы попытались пошутить, но вышло неуклюже".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в "Твиттере" не преминул раскритиковать журнал за то, что те принесли извинения Клинтон: "Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшее оскорбление".

Как сообщал УНИАН, Трамп назвал Клинтон "наихудшим лузером всех времен".