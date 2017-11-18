Трамп назвал Клинтон "наихудшим лузером всех времен"

Президент США Дональд Трамп назвал свою соперницу на президентских выборах 2016 года, бывшую главу Госдепартамента Хиллари Клинтон "величайшим лузером всех времен", сообщает РБК со ссылкой на страницу Twitter главы государства.

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Трамп посоветовал Клинтон остановиться и "попробовать еще раз [поучаствовать в президентских выборах] через три года". Он отметил, что это "было бы хорошо для Республиканской партии". Трамп посоветовал Клинтон до следующей попытки "жить своей жизнью".

"Жуликоватая Хиллари Клинтон - худший (и наибольший) лузер всех времен", - отметил американский президент.

Хиллари Клинтон в своих недавно опубликованных мемуарах в числе одной из причин проигрыша на выборах в 2016 году назвала вмешательство российских хакеров и расследование ФБР относительно своей электронной переписки. Экс-госсекретарь вела служебную переписку через личную почту. По мнению спецслужб, это могло привести к утечке данных.

Отмечается, что в декабре 2016 года ряд политиков и представителей спецслужб открыто обвинили Россию в поражении Клинтон из-за обнародования ее переписки.