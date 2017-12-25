От Украины до Австралии: как мир встретил Рождество (фоторепортаж)
12:40, 25 декабря 2017Мир
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В полночь в храмах прошли праздничные мессы.
Иллюстрация \ REUTERS
Сегодня, 25 декабря, часть христиан отмечает Рождество.
Читайте такжеУкраинцы впервые официально празднуют Рождество 25 декабря Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник 24 декабря во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.
Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.
Впервые в этом году официальный выходной день 25 декабря установлен и в Украине.
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