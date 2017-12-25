От Украины до Австралии: как мир встретил Рождество (фоторепортаж)

Сегодня, 25 декабря, часть христиан отмечает Рождество.

Читайте такжеУкраинцы впервые официально празднуют Рождество 25 декабря Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник 24 декабря во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.

Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Впервые в этом году официальный выходной день 25 декабря установлен и в Украине.