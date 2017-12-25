От Украины до Австралии: как мир встретил Рождество (фоторепортаж)

12:40, 25 декабря 2017
Мир
1305

В полночь в храмах прошли праздничные мессы.

Иллюстрация \ REUTERS

Сегодня, 25 декабря, часть христиан отмечает Рождество.

Читайте такжеУкраинцы впервые официально празднуют Рождество 25 декабря Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник 24 декабря во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.

Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Впервые в этом году официальный выходной день 25 декабря установлен и в Украине.

Праздничная месса в Ватикане
Праздничная месса в Ватикане /  © REUTERS
Месса в канун Рождества в Римско-католической церкви Святого Иосифа в Каире, Египет
Месса в канун Рождества в Римско-католической церкви Святого Иосифа в Каире, Египет /  © REUTERS
Дети держат свечи во время массовой молитвы в канун Рождества в церкви в Амбоне, Индонезия
Дети держат свечи во время массовой молитвы в канун Рождества в церкви в Амбоне, Индонезия /  © REUTERS
Папа Франциск на праздничной мессе в Ватикане
Папа Франциск на праздничной мессе в Ватикане /  © REUTERS
Туристы и местные жители празднуют Рождество на пляже Бонди в Сиднее
Туристы и местные жители празднуют Рождество на пляже Бонди в Сиднее /  © REUTERS
Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II /  © REUTERS
Дональд Трамп с супругой прибыли на праздничную мессу
Дональд Трамп с супругой прибыли на праздничную мессу /  © REUTERS
Санта Клаус в Вальпараисо, Чили
Санта Клаус в Вальпараисо, Чили /  © REUTERS
Военные США празднуют Рождество на военной базе в Баграме, Афганистан
Военные США празднуют Рождество на военной базе в Баграме, Афганистан /  © REUTERS
Израиль
Израиль /  © REUTERS
Египет
Египет /  © REUTERS
© REUTERS
Прихожане посещают рождественскую полночную мессу в церкви в Кочи, Индия
Прихожане посещают рождественскую полночную мессу в церкви в Кочи, Индия /  © REUTERS
Праздничная месса в Багдаде, Ирак
Праздничная месса в Багдаде, Ирак /  © REUTERS
Подготовка к праздничному представленитю перед мессой в Беларуси
Подготовка к праздничному представленитю перед мессой в Беларуси /  © REUTERS
София, Болгария
София, Болгария /  © REUTERS
Киев, Украина
Киев, Украина /  © REUTERS
Киев, Украина
Киев, Украина /  © REUTERS
Киев, Украина
Киев, Украина /  © REUTERS
Киев, Украина
Киев, Украина /  © REUTERS
Берлин, Германия
Берлин, Германия /  © REUTERS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мир празднует рождество#рождество мире#как отпраздновали рождество