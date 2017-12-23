"Правосудие должно свершиться": глава МИД Британии возложил цветы на месте убийства Немцова

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возложил цветы на месте убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве. Министр выложил в Twitter фото возле народного мемориала, организованного на Большом Москворецком мосту в столице России – на месте убийства оппозиционера. Джонсон подписал публикацию словами: «Правосудие должно свершиться».

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Как передает Радио Свобода, Джонсон впервые посетил Москву как председатель внешнеполитического ведомства Великобритании – эту должность он занял полтора года назад. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

По итогам переговоров Джонсон заявил, что хочет добиться улучшения отношений с Россией. В частности, увеличить объем экспорта британских товаров. При этом глава британского МИД отметил, что его желание не умаляет сложностей в отношениях между странами.

В частности, Джонсон отметил, что у Москвы и Лондона пока что нет общей точки зрения относительно ситуации в Украине. По словам Джонсона, позиция Великобритании по Крыму остается неизменной: Россия нарушила суверенитет Украины. При этом министр выразил надежду на разрешение ситуации.

Бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.