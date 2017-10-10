В России смягчили приговор убийцам Немцова

Верховный суд России незначительно смягчил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения, как передают РИА Новости.

"Приговор изменить — отменить дополнительное наказание в виде штрафа, в остальном наказание оставить без изменения", — огласил решение один из судей коллегии.

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Суд первой инстанции 13 июля назначил киллеру Зауру Дадаеву 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет.

Кроме того, подсудимых оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого. Согласно приговору, отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.