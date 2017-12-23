Посетителей рождественской ярмарки в немецком Бонне эвакуировали из-за подозрительного предмета

Полиция Бонна вечером в пятницу, 22 декабря, перекрыла территорию площади Мюнстерплац в центре города, где расположена рождественская ярмарка.

Читайте такжеВ Великобритании предотвратили теракт на Рождество

Как передает DW.com, посетителей ярмарки в срочном порядке попросили покинуть площадь.

Около 21.00 по киевскому времени в полицию поступил сигнал об обнаружении подозрительного предмета у входа в примыкающее к площади здание старого главпочтамта. Как сообщается на сайте газеты General-Anzeiger, к площади подтянуты подразделения полиции, пожарной охраны и саперы.

По информации издания, полицейские также разыскивают подозрительного мужчину, который бросил в почтовый ящик "подозрительные конверты". Их проверка производится с помощью специального робота.