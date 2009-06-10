Медведев продолжит "уничтожение террористического отребья"

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что уничтожение «террористического отребья» на Северном Кавказе должно быть продолжено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал вчера в Махачкале, выступая на расширенном оперативном совещании с членами Совета Безопасности РФ.

В частности, он сообщил, что в целом в 2009 году в республиках Северного Кавказа было совершено 308 преступлений террористической направленности, а в прошлом году за этот же период было 312 таких проявлений. Он отметил, что в результате преступлений погибло 75 сотрудников силовых структур и 48 гражданских лиц. Общее количество бандитов, которые были ликвидированы в этом году, составляет 112 человек – это реальный результат работы, подчеркнул он.

«Поэтому работа по наведению порядка, по уничтожению террористического отребья должна быть продолжена вне зависимости от того, какой режим у нас действует. Мы должны вести эту работу на всех территориях Южного федерального округа, Северного Кавказа независимо, еще раз подчеркиваю, от правовых режимов, потому что это вопрос безопасности, это вопрос жизни и здоровья наших людей», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Чечне отменен режим контртеррористической операции, действующий с 1999 года. С указанного времени мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне осуществляются в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах России. Снятие режима подразумевает вывод из Чечни практически всех подразделений внутренних войск, дислоцированных там на временной основе - порядка 20 тыс. военнослужащих.