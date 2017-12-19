Момент падения пассажирского самолета в России попал на видео

В российском аэропорту самолет Ан-2, на борту которого находилось 13 пассажиров упал при взлете. Видео момента падения опубликовал ресурс Mash.

По последним данным в результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются.

Как сообщал УНИАН, при падении самолета в России погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок.