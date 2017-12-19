Момент падения пассажирского самолета в России попал на видео
12:36, 19 декабря 2017Мир
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По последним данным в результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются / Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
В российском аэропорту самолет Ан-2, на борту которого находилось 13 пассажиров упал при взлете. Видео момента падения опубликовал ресурс Mash.
По последним данным в результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются.
Как сообщал УНИАН, при падении самолета в России погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок.
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