Момент падения пассажирского самолета в России попал на видео

12:36, 19 декабря 2017
Мир
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По последним данным в результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Фото : НАО24 / Антон Тайбарей

В российском аэропорту самолет Ан-2, на борту которого находилось 13 пассажиров упал при взлете. Видео момента падения опубликовал ресурс Mash.

По последним данным в результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются.

Как сообщал УНИАН, при падении самолета в России погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок.

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Теги: #в России упал самолет#авиакатастрофа в России