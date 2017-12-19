В российском аэропорту упал самолет: погибли четыре человека, среди них - 5-летний ребенок

Самолет Ан-2, на борту которого было 13 пассажиров, упал во вторник в Нарьян-Маре (Россия) при взлете. Погибли четыре человека, среди которых ребенок, сообщают "РИА Новости".

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"Мы можем подтвердить, что, по последним данным, жертвами крушения стали три человека - это две женщины и один пятилетний ребенок", - сообщили в администрации округа.

Состояние остальных пострадавших, доставленных в больницу, пока не уточняется. Всего на борту было 13 пассажиров и двое летчиков.

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаде потерпел крушение пассажирский самолет.