Похороны последнего восточноевропейского короля: в Румынии собрались члены монарших семей Европы (фоторепортаж)

В Бухаресте 16 декабря проходит прощание с королем Румынии Михаем I. На церемонии присутствовали члены королевских семей Великобритании, Бельгии, Швеции, Испании и Греции. Десятки тысяч румын собрались, чтобы проводить короля в последний путь.

Около 11 часов похоронная процессия отправилась из Королевского дворца через центр города к собору, где церковную службу провел патриарх Румынской православной церкви. Похоронят Михая сегодня вместе с другими членами королевской семьи Румынии на кладбище в Куртя-де-Арджеш.

Читайте такжеВыступил против Гитлера и был изгнан коммунистами: скончался бывший король Румынии Михай I

Король умер 5 декабря в Швейцарии в возрасте 96 лет. Год назад в возрасте 92 лет умерла его жена королева Анна.

Король Михай I был последним восточноевропейским монархом. Он дважды правивший страной в 1927-1930 и 1940-1947 годах. Выступал против поддержки Гитлера Румынией. Потом его заставили отречься от престола коммунисты, и он переехал в изгнание. Король вернулся в страну только после падения коммунистического режима. До этого ему даже некоторое время приходилось зарабатывать на жизнь разведением кур.

Как сообщал УНИАН, недавно король Бельгии рассказал, что в 1990 году спал на полу в киевской квартире.