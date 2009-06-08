КНДР готовится к запуску новых ракет?

КНДР объявила запрет на судоходство у восточного побережья в районе порта Вонсан, возможно, в связи с планами запуска там межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает РИА "Новости", об этом сообщила японская телекомпания NHK.

По данным телекомпании, японская служба безопасности перехватила радиосообщение КНДР, в соответствии с которым корейским судам запрещается заходить в этот район.

Зона, подпадающая под запрет судоходства, простирается на 263 километра вдоль побережья около порта Вонсан и выходит на 100 километров в Японское море.

Запрет действует с 10 по 30 июня с 08.00 до 20.00.

«Нам неизвестна цель, ради которой Северная Корея определила зону как запретную для захода судов. Но мы не можем отрицать возможность того, что Северная Корея готовится к запуску ракет, в том числе и баллистических. На основе сбора и анализа поступающей информации мы будем действовать во имя обеспечения мира и безопасности Японии, спокойствия населения и его безопасности», – заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Татэо КАВАМУРА.

Такое же оповещение для своих судов КНДР распространила 25 мая этого года, после чего провела ряд запусков ракет.

Японская служба безопасности на море передала предупреждение для японских судов не приближаться к указанной зоне.