В Москве госпитализировали звезду "Иронии судьбы" и "Служебного романа"
12:01, 29 ноября 2017Мир
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Мягков сначала жаловался на сильные головные боли.
Мягков снялся в "Служебном романе" / фото kino-teatr.ru
В Москве госпитализирован Андрей Мягков, известный актер, главный герой фильма "Ирония судьбы".
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Артист пожаловался на сильные боли в голове, из-за чего было принято решение на некоторое время положить его в стационар, передает телеграм-канал Mash.
Сам Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации.
Напомним, что актер снялся в таких известных картинах, как "Ирония судьбы" и "Служебный роман".
Как сообщал УНИАН, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации.
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