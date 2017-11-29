В Москве госпитализировали звезду "Иронии судьбы" и "Служебного романа"

В Москве госпитализирован Андрей Мягков, известный актер, главный герой фильма "Ирония судьбы".

Читайте такжеУмер актер Алексей Баталов, звезда фильма "Москва слезам не верит"

Артист пожаловался на сильные боли в голове, из-за чего было принято решение на некоторое время положить его в стационар, передает телеграм-канал Mash.

Сам Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации.

Напомним, что актер снялся в таких известных картинах, как "Ирония судьбы" и "Служебный роман".

Как сообщал УНИАН, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации.