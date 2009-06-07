Союзники России близки к созданию сил быстрого реагирования

Соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ планируется подписать 14 июня в Москве (Россия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай БОРДЮЖА в Минске во время встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО после заседания Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.

«На заседании Комитета в узком составе, прежде всего, рассматривались документы, касающиеся соглашения о создании Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. На сегодняшний день есть понимание всех государств необходимости подписания такого соглашения, есть подходы или отличия подходов по ряду статей, по которым, я надеюсь, мы попытаемся найти консенсус до начала сессии СКБ. Но в целом все секретари советов безопасности государств высказались за то, чтобы одобрить проект соглашения и представить его президентам на рассмотрение 14 июня в Москве», - сказал Н.БОРДЮЖА.

В свою очередь А.ЛУКАШЕНКО считает очень важной предстоящую в июне сессию Совета коллективной безопасности (СКБ). «Нынешнее заседание Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ является важным этапом подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, на которой председательство в организации перейдет от Армении к Беларуси. Наша страна очень ответственно подходит к своей будущей функции. В настоящее время завершается работа над подготовкой белорусских инициатив, которые будут озвучены в июне на сессии СКБ в Москве», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает, что мировой финансовый кризис негативно повлияет на безопасность государств. «Недавние события в Узбекистане еще раз подчеркнули актуальность проблемы борьбы с терроризмом. И в политическом плане обстановка остается напряженной. Прошлогодние события на Кавказе показали, насколько хрупкими являются мир и стабильность», - отметил он.

«На прошлогодней сессии СКБ была утверждена Программа совместных мер по формированию системы информационной безопасности государств-членов. Комитету необходимо больше внимания уделить практическим шагам по ее реализации. Вы видите, что делается в США - на это расходуются десятки миллиардов долларов, о которых недавно объявил президент Барак ОБАМА, которые планируется направить на преодоление этой важнейшей проблемы, как всего мира, так и самой Америки», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Справка УНИАН. Военно-политический союз ОДКБ создан в мае 2002 года на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 2 декабря 2004 года ОДКБ предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Целью ОДКБ является обеспечение национальной безопасности каждой из стран-членов Договора, а также их территориальной целостности. В случае возникновения угрозы для любого из государств-участников все остальные члены ОДКБ обязуются предоставить ему необходимую помощь, включая военную. Военно-политические отношения между государствами Договора носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, не входящими в ОДКБ.

Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан.

Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ является консультативным и исполнительным органом. КССБ образован решением Совета коллективной безопасности (СКБ) от 24 мая 2000 года. Положение о КССБ утверждено решением СКБ от 28 апреля 2003 года.