Обнаружены тела погибших с пропавшего над Атлантикой А330

Поисковые отряды обнаружили тела погибших с пропавшего 1 июня над Атлантикой самолета А330 французской авиакомпании Air France, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ВВС Бразилии.

Тела будут доставлены на базу на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, где создана необходимая инфраструктура. Туда уже вылетели агенты Федеральной полиции, которые накануне собрали у родственников пассажиров рейса образцы ДНК для опознания жертв трагедии.