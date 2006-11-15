Премьер Польши: Тимошенко своей деятельностью поддерживает надежду

Премьер-министр Республики Польша Ярослав КАЧИНСКИЙ считает, что лидер парламентской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО своей деятельностью поддерживает надежду на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил сегодня во время встречи с Ю.ТИМОШЕНКО, которая вместо запланированных 30 минут продолжалась более часа. (Я.КАЧИНСКИЙ находится в Украине с официальным визитом – УНИАН).

Так, Я.КАЧИНСКИЙ пожелал Украине последовательного демократического развития. "В Европе быть демократическим – это быть членом Европейского Союза и НАТО", - сказал премьер-министр Польши. – Я думаю, что когда-то это произойдет. Я хотел бы, чтобы все украинцы сохранили эту надежду, эта надежда будет небезосновательной и она сбудется".

"Госпожа премьер-министр своей деятельностью и поведением эту надежду поддерживает, но я глубоко убежден, что через недолгое время это будет позиция всех значимых украинских политиков", - добавил Я.КАЧИНСКИЙ.

В ходе встречи премьер-министр Польши называл Ю.ТИМОШЕНКО "госпожа премьер-министр".

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО после встречи отметила: "Мы почувствовали, что так как Польша и главные руководители Польши стояли возле нас в самые тяжелые времена, сегодня они также с Украиной и помогают Украине двигаться в своем стратегическом направлении к Европейскому Союзу". Она также выразила уверенность, что отношения между обеими странами и в дальнейшем будут развиваться самым лучшим образом.