Путин в молодости снимался в картинах "Ленфильма"

В 70-х годах прошлого века будущий президент России Владимир Путин снимался в нескольких фильмах в компании своих тогдашних знакомых. Об этом российскому телеканалу Дождь рассказали коллеги Путина по съемочной площадке.

Читайте такжеПутин на отдыхе в Сибири снова похвастался голым торсом (фото)Старый друг президента России - бывший депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил журналистам, что он снимался с Путиным в фильмах “Блокада" и в “Ижорский батальон". По его словам, был и третий фильм, в съемках которого они принимали участие, но не смог вспомнить название картины.

По его словам, они тогда играли и немцев, и советских солдат: "Нам было все равно кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан "Кавказский“, например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги".

О том, что Путин был каскадером на "Ленфильме", рассказал еще один бывший борец Николай Ващилин. Он был постановщиком трюков на студии - работал на "Сибириаде" Андрея Кончаловского, "Приключениях Шерлока Холмса", ставил трюки в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

"На съемки вызывали, на такие, как эпопея “Блокада". Был приказ обкома партии "обеспечить массовку 10 тыс. человек”. И все студенты, училища военные, спортивные общества, приводили под козырек людей. Платили просто массовке - три рубля, а нам 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить", - вспомнил он.

Борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина, который, в свою очередь, потом стал тренером Путина, был консультантом по трюковым съемкам на "Ленфильме". Полноценной каскадерской труппы на киностудии тогда не было, и Массарский стал привлекать к съемкам спортсменов, для которых это был хороший источник заработка.

На вопросы о кинематографическом прошлом Путина он дал размытый ответ: "Он еще только юношей там был, кто его там мог запомнить". Но на вопрос, не против ли Путин был играть гитлеровцев в фильмах про Вторую мировую, Массарский ответил: "Путин не играл фашиста".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего не известно о съемках Путина в кино. Пресс-секретарь "Ленфильма" Артемий Аграфенин ответил, что на киностудии не смогли найти карточку Владимира Путина в картотеке каскадеров, но отметили, "что это не значит, что он не снимался".