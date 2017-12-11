Установлена личность подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке - СМИ

Полиция установила личность человека, который, предположительно, устроил взрыв в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

"У меня есть имя подозреваемого, но я не хочу называть его сейчас. Главное, что его знает полиция. Это 27-летний мужчина из Бруклина", — сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала с места событий.

Ведущие поинтересовались, родился ли этот человек в Бруклине. Корреспондент ответил только, что у мужчины "иностранное имя".

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Позднее Fox News со ссылкой на местные власти передал, что подозреваемый жил в США по меньшей мере семь лет. По данным газеты New York Post, он может быть выходцем из Бангладеш.

Взрыв прогремел сегодня у автобусной станции на Манхэттене. Пострадали четыре человека, включая самого подозреваемого. Травмы не представляют опасности для жизни.

Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о произошедшем. Расследованием занимаются полиция и ФБР. Устанавливается, действовал ли мужчина в одиночку или у него были соучастники.

По данным СМИ, преступник с самодельным взрывным устройством, прикрепленным к телу, пытался пройти на станцию метро, но его задержали. Обстоятельства, приведшие к взрыву, пока неизвестны. Тип бомбы пока не установлен.