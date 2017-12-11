У Трампа предлагают направить на инфраструктуру $1 триллион - WSJ

Белый дом представит план по восстановлению авто- и железных дорог и мостов за $1 триллион в январе 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, советники президента США предлагают потратить напрямую из федерального бюджета $200 млрд, а остальные средства получить от частных инвесторов и местных администраций. При этом Белый дом для выделения средств из бюджета собирается сократить расходы по другим статьям.

В Вашингтоне широко распространено мнение, что Конгресс вряд ли одобрит затратную инициативу после принятия налоговой реформы, которая и так увеличит дефицит бюджета на $1 трлн, пишет газета. Однако советники Трампа уверены, что их план получит поддержку в обществе.

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Опросы общественного мнения, с результатами которых уже ознакомились в Белом доме, показывают широкую поддержку инвестиций в инфраструктуру среди групп населения, поддержавших Трампа, например белых мужчин без высшего образования. Среди тех, кто не голосовал за Трампа, подобная инициатива также популярна. 52% проголосовавших за кандидата от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году, поддерживают реновацию инфраструктуры. Около 53% белых мужчин в штатах, проголосовавших за Клинтон, - за реновацию, равно как и 51% тех, кто не поддерживает работу Трампа.

"Инфраструктура - это проблема, с помощью которой мы можем перевести людей в колонну поддерживающих работу президента и заручиться поддержкой для будущих инициатив", - сказала WSJ заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Впрочем, для старта реновации придется преодолеть оппозицию в конгрессе: переубедить республиканцев, которые против сокращения бюджетных расходов, и демократов, считающих, что государство должно финансировать такие проекты напрямую.