Палата представителей США утвердила законопроект о налоговой реформе

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о налоговой реформе. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в четверг голосования, передает ПРАЙМ.

За проект реформы проголосовали 227 членов палаты, 205 высказались против. Для прохождения законопроекта в нижней палате Конгресса, состоящей из 435 представителей, необходимо большинство в 218 голосов. На сегодня республиканцы занимают 240 кресел палаты, у демократов 194 места.

Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в Сенате.

В заявлении Белого дома, опубликованном по случаю утверждения законопроекта, отмечается, что "президент приветствует" прохождение документа, который является "большим шагом в выполнении нашего обещания исторического сокращения налогов для американцев до конца года".

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Республиканцы в палате представителей конгресса США ранее распространили предложения по налоговой реформе. Ключевое изменение - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Кроме того предложены изменения в налогообложении физических лиц. Так, вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.

Также сохранится четвертая максимальная шкала в 39,6%, но она затронет лишь тех американцев, которые зарабатывают более 500 тысяч долларов на одного человека или 1 миллиона на семейную пару.

Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.