Трамп намерен привлечь триллион долларов инвестиций на восстановление инфраструктуры США

Об этом он сказал в своем выступлении на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

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"Еще один президент-республиканец, Дуайт Эйзенхауэр, инициировал последнюю по-настоящему большую национальную программу по развитию инфраструктуры: строительство системы автомагистралей", - сказал Трамп.

"Америка потратила примерно 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке. Все это время наша инфраструктура дома разрушается. С шестью триллионами долларов мы могли бы отстроить нашу страну дважды и даже возможно трижды, если бы у нас были люди, которые бы были способны вести переговоры", - подчеркнул Трамп.

"Чтобы начать национальное восстановление, я буду просить Конгресс одобрить законодательство, которое даст возможность привлечь инвестиции на один триллион долларов на инфраструктуру Соединенных Штатов, которые будут финансироваться за счет государственного и частного капитала, создавая миллионы новых рабочих мест", - подчеркнул президент США.