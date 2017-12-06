Трамп заявил о готовности перенести посольство США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что готов перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом намерении Трамп также проинформировал глав еще нескольких государств Ближнего Востока, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, в ближайшие дни Вашингтон может заявить, что признает столицей Израиля Иерусалим.

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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что объявит о своем решении в среду, 6 декабря, сообщает Reuters.

По данным Bloomberg, Махмуд Аббас, президент Египта Абдул Ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, представители Саудовской Аравии предупредили Трампа, что это решение приведет к дестабилизации ситуации в регионе и вызовет возмущение мусульман во всем мире.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал решение США по Иерусалиму «красной линией» и пригрозил разрывом дипломатических отношений с Израилем.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США.