Трамп заявил о готовности перенести посольство США в Иерусалим
В ближайшие дни Вашингтон может заявить, что признает столицей Израиля Иерусалим.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что готов перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Об этом намерении Трамп также проинформировал глав еще нескольких государств Ближнего Востока, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, в ближайшие дни Вашингтон может заявить, что признает столицей Израиля Иерусалим.
Читайте такжеПНА: "Мир заплатит высокую цену", если Трамп изменит статус Иерусалима
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что объявит о своем решении в среду, 6 декабря, сообщает Reuters.
По данным Bloomberg, Махмуд Аббас, президент Египта Абдул Ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, представители Саудовской Аравии предупредили Трампа, что это решение приведет к дестабилизации ситуации в регионе и вызовет возмущение мусульман во всем мире.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал решение США по Иерусалиму «красной линией» и пригрозил разрывом дипломатических отношений с Израилем.
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США.