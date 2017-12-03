ПНА: "Мир заплатит высокую цену", если Трамп изменит статус Иерусалима

Если США признают Иерусалим столицей Израиля, это будет означать «полное разрушение мирного процесса», заявил пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, передает Радио Свобода.

«Мир заплатит высокую цену», если статус Иерусалима будет изменен со стороны США в одностороннем порядке, заявил спикер Махмуд Хабаш, выступая в Рамалле на Западном берегу Иордана.

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В другой части палестинских территорий, секторе Газа, которую контролирует радикальная палестинская группировка «Хамас», это группировки заявило, что призовет палестинцев «возобновить интифаду (массовое восстание против Израиля), если будет принято такое несправедливое решение относительно Иерусалима».

Эти заявления прозвучали после того, как накануне, 1 декабря, средства информации со ссылкой на неназванных должностных лиц США сообщили, что, по словам тех чиновников, президент США Дональд Трамп может в ближайшее время признать Иерусалим столицей Израиля. Но, по этим же сообщениям, Трамп еще не решил, будет ли при этом переносить посольство США в Иерусалим из Тель-Авива, где оно работает сейчас.

Сразу после этих сообщений Белый дом опроверг их.

В США еще в 1995 году был принят закон, который требует перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, в соответствии с желанием израильской власти. Но с тех пор все президенты США каждые шесть месяцев подписывали решение отложить выполнение этого закона в связи с возражениями палестинцев. Трамп, став президентом в начале 2017 года, уже раз подписывал такое решение. Его действие истекает 4 декабря. По словам из Белого дома, предположение, что Трамп может не подписать очередное отложения, «преждевременны».

В декабре Израиль должен посетить вице-президент США Майк Пенс. В прошлом месяце Пенс заявлял, что Трамп «активно обдумывает, когда и как» перенести посольство США в Израиле.

Израиль, которому с момента создания современного государства фактически принадлежала западная часть Иерусалима, захватил Восточный Иерусалим вместе с историческим Старым городом в ходе так называемой Шестидневной войны 1967 года; до того эта часть города от 1948 года была под оккупацией Иордании. Позже Израиль объявил об аннексии этой территории, заявив, что весь Иерусалим является его неделимой столицей. Мировое сообщество не признает этого шага, посольства других государств в Израиле находятся в Тель-Авиве. Палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен быть столицей их будущего государства.

Последняя пока палестинская «интифада», вспыхнувшая в 2000 году, привела к гибели около трех тысяч палестинцев и около тысячи израильтян.