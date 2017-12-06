Отставка на фоне секс-скандала: старейший член Конгресса США ушел на пенсию в 88 лет (видео)

Свое решение старейший член палаты представителей объяснил состоянием здоровья.

Коньерс представлял штат Мичиган в нижней палате Конгресса более полувека - с 1965 года.

В конце ноября он оставил должность в юридическом комитете после того, как сразу несколько бывших подчиненных обвинили его в сексуальных домогательствах.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.