Обама пообещал Франции помощь в поиске исчезнувшего самолета

Продолжается международная поисковая операция по определению места катастрофы пропавшего вчера над Атлантическим океаном Аэробуса А330 с 216 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Как сообщает газета Le Mond, сегодня ночью два самолета военно-воздушных сил Бразилии при помощи специального оборудования осуществляли поиск вероятного места катастрофы самолета Аэробус А330-200 компании Air France, пропавшего вчера над Атлантикой.

На сегодняшний день установлено, что пассажирский самолет исчез с экранов радаров над Атлантическим океаном за 1,1 тысячи километров от северо-восточного побережья Бразилии, не долетев около 100 км до воздушного пространства африканской страны Сенегал.

В свою очередь, официальный Париж обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о предоставлении помощи в поиске пропавшего самолета. Президент США Барак ОБАМА сегодня в интервью французскому телевидению заверил, что его страна окажет Франции всю необходимую помощь.

В общей сложности в международной поисковой операции принимают участие шесть самолетов, два вертолета и три корабля от бразильской стороны; Франция направила в район поиска два самолета-разведчика. От США участие в поиске принимают самолет наблюдения, в состоянии готовности находится поисково-спасательная команда.

Как заявил сегодня министр транспорта Франции Жан-Луи БОРЛУ, если родные и близкие пассажиров пропавшего Аэробуса пожелают, чтобы их доставили к месту катастрофы в Атлантическом океане, это будет сделано.

Как сообщал УНИАН, 1 июня утром над Атлантикой пропал Аэробус А 330-200 с 216 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, который осуществлял перелет по маршруту Рио-де-Жанейро – Париж.

Самолет преодолевал грозовую зону с сильной турбулентностью. В 5.00 по киевскому времени было получено автоматическое сообщение, которое свидетельствовало о поломке в электрической системе лайнера.

На борту самолета были преимущественно граждане Бразилии, а также французы и немцы. Согласно предварительным данным Министерства иностранных дел Украины, украинцев на борту пропавшего Аэробуса не было.