Среди пассажиров пропавшего лайнера Air France - 26-летний принц

До сих пор не опубликован поименный список 216 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту лайнера. Согласно информации, распространенной Air France, всего на А-330 летели граждане более чем 30 стран и территорий. Больше всего в лайнере было французов - 61 человек.

Помимо этого до сих пор неизвестной остается судьба граждан Бразилии (58), Германии (26), Италии, Китая (по 9), Швейцарии (6), Великобритании, Ливана (по 5), Венгрии (4), Ирландии, Норвегии, Словакии (по 3), Испании, Марокко, Польши, США (по 2), России, Австрии, Аргентины, Бельгии, Гамбии, Нидерландов, Дании, Исландии, Канады, Румынии, Турции, Филиппин, Хорватии, Швеции, Эстонии, ЮАР.

Большое число представителей разных стран объясняется тем, что многие из них намеревались сделать в Париже пересадку.

Среди пассажиров исчезнувшего самолета - президент филиала французской компании Michelin в Южной Америке Луис Роберту Анастасиу, 26-летний принц Педру Луис ди Орлеанс и Браганса, потомок императора Бразилии Педру Второго.

Тем временем родственники пассажиров пропавшего A330-200 в понедельник прибыли в международный аэропорт Рио-де-Жанейро имени Тома Жобима в ожидании новой информации о судьбе своих близких. Многим из них оказывается психологическая помощь.

Авиакомпания Air France совместно с Национальным агентством гражданской авиации Бразилии (Anac) открыли центры помощи в аэропорту и в одном из отелей Рио, а также телефоны горячей линии, по которым родственники пассажиров могут получить информацию о рейсе. В парижском аэропорту "Руасси-Шарль де Голль", куда должен был прилететь пропавший рейс, также создан антикризисный штаб. Туда прибыл президент Франции Николя Саркози, а также министры транспорта и развития Доминик Бассеро и Жан-Луи Борлоо.

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