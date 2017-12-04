В России назвали потери военнослужащих за 5 лет, пик смертей пришелся на 2014 год - СМИ

За период с 2012 по 2016 год в России умерли более 3 тысяч военнослужащих, пик смертей пришелся на 2014-й год, когда началась военная агрессия России против Украины.

Такие данные содержатся в документах тендера на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах, которые выиграла компания "Согаз", пишет российская газета "Ведомости".

Согласно документации тендера, в 2012 году умерли 630 российских военнослужащих, в 2013 году - 596, в 2014 году - 790, в 2015 году - 626 и в 2016 году - 393. Всего - 3035 военнослужащих. Причины смерти в документах не указаны.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы рассказал, когда Россия может активизировать военные действия на Донбассе

По словам бывшего офицера Минобороны РФ, страхуются все военнослужащие - и призывники, и военнослужащие контрактной службы, в том числе офицеры, поэтому указанные в документах тендера цифры должны относиться ко всем категориям военнослужащих.

"Ведомости" отвечают, что пик смертей среди российских военных пришелся на 2014 год, когда российская армия участвовала в боевых действиях на територии Украины.

При этом бывший офицер Минобороны РФ считает, что потери российской армии в этой операции - если верить данным тендера - были примерно того же уровня, что и во время военной операции в Южной Осетии 2008 г., когда погиб 71 военнослужащий.

"Ведомости" напоминают, что министерство обороны России перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 г. При этом, по официальным заявлениям, в 2008 г. погиб 471 человек, в 2009 и 2010 гг., по данным прокуратуры, погибли 470 и 478 человек соответственно.