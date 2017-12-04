В Австралии депутат сделал предложение своему коллеге прямо в парламенте (видео)

Австралийский депутат в ходе дискуссии об однополых браках сделал предложение руки и сердца своему партнеру. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Законодатель Тим Уилсон сделал предложение мужчине, с которым живет уже 9 лет. Его избранник ответил "да" - впрочем, пара решила дождаться легализации однополых браков в стране.

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Это может произойти уже 7 декабря - именно тогда за соответствующий закон будет голосовать парламент. На осеннем референдуме такую ​​инициативу поддержало большинство - 62 процента участников голосования. Австралия может стать уже 26 страной, где легализованы однополые браки.