В Австралии депутат сделал предложение своему коллеге прямо в парламенте (видео)
12:13, 04 декабря 2017Мир
952
Его избранник ответил "да" - однако, пара решила дождаться легализации однополых браков в стране.
В Австралии депутат сделал своему партнеру в парламенте
Австралийский депутат в ходе дискуссии об однополых браках сделал предложение руки и сердца своему партнеру. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Законодатель Тим Уилсон сделал предложение мужчине, с которым живет уже 9 лет. Его избранник ответил "да" - впрочем, пара решила дождаться легализации однополых браков в стране.
Читайте такжеВ Германии зарегистрировали первый однополый брак
Это может произойти уже 7 декабря - именно тогда за соответствующий закон будет голосовать парламент. На осеннем референдуме такую инициативу поддержало большинство - 62 процента участников голосования. Австралия может стать уже 26 страной, где легализованы однополые браки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter