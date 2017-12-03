У берегов Южной Кореи столкнулись танкер и рыболовецкое судно, есть погибшие (фото)

В Желтом море недалеко от порта Инчхон (Южная Корея) столкнулись танкер и рыболовецкое судно. Об этом со ссылкой на береговую охрану Южной Кореи сообщает местное агентство Yonhap.

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Известно о гибели по меньшей мере 13 человек, еще двое пропали без вести. Столкновение произошло 3 декабря около шести часов утра по местному времени (по Киеву – 2 декабря около 23.00).

После удара о 336-тонный танкер южнокорейское рыболовецкое судно перевернулось. На его борту на тот момент находились два члена экипажа и 20 пассажиров.

Для спасательной операции местные власти задействовали четыре вертолета и 14 плавсредств.