В Стамбуле столкнулись два автобуса: 19 пострадавших

По меньшей мере 19 человек пострадали в результате столкновения двух городских автобусов в воскресенье в Стамбуле, сообщает Hurriyet Daily News.

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Авария произошла в 10:15 по местному времени. Муниципалитет Стамбула в своем аккаунте в Twitter сообщил, что в результате пострадали 19 человек. Начато расследование для определения причины ДТП.

Несколько карет скорой помощи и медики были немедленно отправлены на место происшествия. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы после того, как они получили первую помощь на месте.

Вместе с тем администрация Стамбула заявила, что двое раненых находятся в критическом состоянии.

Авария вызвала временную остановку работы городских автобусов.