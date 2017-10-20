В Турции автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пострадали 23 человека

На западе Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали 23 человека. Об этом сообщает Haberler.

Причины аварии, а также гражданство потерпевших не указываются. На месте работают сотрудники скорой медицинской помощи.

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Ранее в Турции перевернулся автобус с туристами, три человека погибли и 10 были ранены.