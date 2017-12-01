Грузинские власти подтвердили, что ликвидировали одного из самых разыскиваемых в мире террористов

Грузинские власти идентифицировали одного из убитых во время недавней антитеррористической операции в Тбилиси как подозреваемого в теракте в аэропорту Стамбула в июне 2016 года, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии, передает радио Свобода.

Читайте такжеВо время спецоперации в Грузии могли ликвидировать одного из самых разыскиваемых в мире террористовПо словам правоохранителей, убитого звали Ахмед Чатаев. Турецкие власти называли его организатором взрывов в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, в результате чего погибли 45 человек.

Чатаева называют чеченским экстремистом, который известен как один из главарей террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, контртеррористическая спецоперация в одном из районов Тбилиси продолжалась около 20 часов при участии около сотни сотрудников спецподразделений и бронетехники. Во время штурма погибли трое боевиков и один спецназовец. Одного мужчину, который оказался гражданином РФ, удалось задержать.

Относительно участия в этом деле Чатаева, он, будто бы, прибыл в Грузию несколько месяцев назад вместе с семьей после того, как ответственность за взрыв в стамбульском аэропорту Ататюрка была возложена именно на него.

Ахмед Чатаев является гражданином России и главарем одной из ячеек террористической группировки "Исламское государство", которая ведет свою деятельность на территории Турции. Именно его обвиняют в организации теракта в Стамбульском аэропорту летом 2016 года. За год до этого решением ООН Чатаев был признан террористом и внесен в список санкций лиц, связанных с террористическими организациями. В том же году за связь с "Исламским государством" его внесли в список санкций США.