Грузинский спецназ проводит в Тбилиси контртеррористическую операцию

На улице Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси уже более 18 часов продолжается спецоперация по задержанию группы лиц, обвиняющихся в связях с террористами, которая забаррикадировалась в жилом многоквартирном корпусе, передает Грузия Online.

Читайте такжеБывший футболист Каха Каладзе избран мэром ТбилисиОколо 10:30 в корпусе номер 46 раздался сильный взрыв, после которого из окон одной из квартир идет густой дым. По предварительным данным, в этой квартире на третьем этаже находятся лица, которых пытается задержать спецназ.

Возле корпуса с вечера мобилизованы дополнительные силы спецназа. Всю ночь в доме были слышны выстрелы и взрывы гранат.

По имеющимся данным, лица, задержать которых пытается спецназ, не являются гражданами Грузии.

Правоохранительные органы блокируют вход в несколько жилых корпусов. Жители подъезда, в котором проходит спецоперация, были эвакуированы. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.

В настоящее время подтверждена информация о ранении одного спецназовца. Распространяется информация о ранении еще двух человек, однако официально эти данные никто пока не подтверждает.

Кроме этого, как сообщают грузинские СМИ, к месту проведения контртеррористической операции прибыли как минимум две военные бронемашины.