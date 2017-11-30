ИГ показало уничтожение российского вертолета Ми-24 в Сирии (видео)

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности ИГ, опубликовал фрагмент из фильма "Исламского государства" "Пламя войны 2".

В записи показано уничтожение российского вертолета Ми-24 с помощью ПТРК "Конкурс".

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"Событие произошло 4 ноября 2016 года в районе н.п. Хувейсис. Ранее боевики не публиковали полную запись", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября боевики "Исламского государства" уничтожили российский танк Т-90 и более десяти сирийских военнослужащих во время боев под Абу-Камалем.

Ранее, 25 октября, боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный сирийским военным из России.