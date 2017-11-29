Кадырова включили в дело о попытке госпереворота в Черногории - СМИ

Имя главы Чеченской Республики появилось в обвинительных актах прокуратуры на судебном процессе в Подгорице. Об этом сообщает издание "Известия".

Читайте такжеОпубликованы снимки ГРУшников-организаторов неудавшегося переворота в Черногории - СМИЛидеры черногорской оппозиции — Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота якобы при содействии Москвы в 2016 году, передали в российское посольство письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова (есть в распоряжении «Известий»). В документе политики просят о поддержке, а также информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — якобы он причастен к делу.

В Черногории 29 июля этого года начался судебный процесс над якобы организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинения, выдвинутые специальным прокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. В деле фигурируют 13 человек: двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов), трое черногорцев и восемь сербов. По мнению прокуратуры, в подготовке путча якобы замешана Москва, которая давала «указания сверху».

В частности, в обвинительных актах на суде стало фигурировать имя Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти. Эти подробности приводят в письме главе российского МИДа Милан Кнежевич и Андрия Мандич.