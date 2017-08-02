Вице-президент США обвинил Росиию в попытке устроить переворот в Черногории

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в прошлогодней попытке переворота в Черногории и попытке дестабилизировать Западные Балканы. Об этом он заявил во время своего визита в Подгорице, пишет "Европейская правда".

"В такие времена мы должны стоять на защите того, что имеет для нас значение. Здесь в Европе мы должны быть решительны и бескомпромиссны в борьбе с агрессией непредсказуемых стран, тень которых нависает с востока" - отметил Пенс.

Читайте такжеВ Польше протестовали против судебной реформы

По его словам, Россия силой пытается перекроить международно признанные границы и, "здесь, в Западных Балканах, россия пытается дестабилизировать регион, подрывая демократию, веру в которую мы все разделяем".

Пенс отметил, что намерения Москвы были понятны в прошлом году, когда она "с помощью своих агентов старалась сорвать выборы в Черногории, атаковала парламент и даже пыталась убить премьер-министра, только чтобы не позволить Черногории присоединиться к НАТО".

Читайте такжеБывший дипломат РФ является основным организатором мятежа в Черногории – свидетель

Напомним, в октябре, в день выборов в парламент, черногорская власть арестовала 20 сербских граждан на границе с Сербией, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения. Оппозиционные партии обвинили премьера Джукановича в фальсификации дела с целью использования служб безопасности для того, чтобы они помогли продолжить его 25-летнее правление в Черногории.