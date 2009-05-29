Кто главный разведчик в американском посольстве?

Между лидерами американского разведывательного сообщества возник конфликт из-за распределения должностей за рубежом, сообщает Associated Press. Стороны конфликта - директор Национальной разведки Деннис Блэр и директор Центрального разведывательного управления Леон Панетта. Блэр не желает полагаться на руководителей резидентуры ЦРУ и хочет назначать собственных представителей в посольствах США.

Должность, которую занимает Блэр была создана для координации действий американских спецслужб и предотвращения конфликтов между ними. Ранее руководителями национального разведывательного сообщества официально были директора ЦРУ, но теперь Управление оказалось одной из подведомственных Блэру 16 служб.

План отправки в посольства представителей офиса директора Национальной разведки (DNI) содержится в секретной директиве, выпущенной Блэром 19 мая. Предполагается, что Блэр будет выбирать наиболее компетентного служащего разведки в посольстве в качестве своих "глаз и ушей", и это не обязательно будет действующий глава резидентуры ЦРУ.

По мнению критиков, реализация плана может породить соперничающие командные цепи и затруднить работу спецслужб за границей. Кроме того, послам придется выбирать, к кому из двух разведывательных представителей обращаться за советом и помощью.

Похожий план назначения представителей за границей вынашивал предшественник Блэра, Майк Макконнелл, но его реализации ЦРУ смогло помешать. Теперь в качестве арбитра в споре разведчикам пришлось привлечь Джеймса Джонса - советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, но пока конфликт не урегулирован.

Лента.ру