"Фея" Мелания, балерины и роскошные елки: первая леди США украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)

До праздника еще почти месяц, но в резиденции американского президента уже установили несколько елок. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Посмотреть на рождественские украшения Мелания Трамп пригласила детей военнослужащих. Она показала им библиотеку с раритетным изданием Рождественской истории Чарльза Диккенса, вертеп со сценой рождения Христа и кукольный Белый дом.

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Ранее сообщалось, что журналисты узнали, какой будет главная елка Украины.