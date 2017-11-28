"Фея" Мелания, балерины и роскошные елки: первая леди США украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
11:05, 28 ноября 2017Мир
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Посмотреть на рождественские украшения Мелания Трамп пригласила детей военнослужащих.
До праздника еще почти месяц, но в резиденции американского президента уже установили несколько елок. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Меланія Трамп показала, як вона прикрасила Білий Дім до Різдва
Посмотреть на рождественские украшения Мелания Трамп пригласила детей военнослужащих. Она показала им библиотеку с раритетным изданием Рождественской истории Чарльза Диккенса, вертеп со сценой рождения Христа и кукольный Белый дом.
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Ранее сообщалось, что журналисты узнали, какой будет главная елка Украины.
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