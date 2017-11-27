Партия Меркель стремится сформировать "большую коалицию" с СДПГ – СМИ

Руководство партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет Ангела Меркель, стремится вести переговоры о большой коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Как сообщает Deutsche Welle, это заявление партии прозвучало после провала предыдущих консультаций о формировании трехсторонней коалиции «Ямайка» с участием Свободной демократической партии и блока партий «Союз 90»/«Зеленые».

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Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер после консультаций в течение нескольких часов в президиуме ХДС в Берлине заявил, что в партии не хотят правительства меньшинства.

«Мы твердо намерены создать дееспособное правительство», - сказал он.

«По нашему твердому убеждению, это не правительство меньшинства, а союз, основанный на парламентском большинстве. Это большая коалиция», - подчеркнул Гюнтер.

По его словам, только если переговоры с социал-демократами провалятся, нужно будет обдумывать дальнейшие варианты развития событий.

В руководстве партии хотят определиться со стратегией вероятных будущих переговоров после того, как услышат позицию социал-демократов. Партийный съезд СДПГ состоится с 7 по 9 декабря в Берлине.

Положительно оценивает возможность новой попытки создания большой коалиции и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер.

«Альянс консерваторов и СДПГ - лучший вариант для Германии, чем коалиция «Ямайка», новые выборы или правительство меньшинства», - заявил он накануне изданию Bild am Sonntag.

Ангела Меркель 25 ноября уже заявляла, что отвергает возможность перевыборов в Бундестаг. Просить избирателей голосовать еще раз - абсолютно неправильно, считает она. Лидер ХДС положительно отозвалась о предстоящих переговорах с руководителями ХСС и СДПГ, которые инициирует президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Меркель подчеркнула, что готова к ним, и отметила, что переговоры следует проводить на основе взаимоуважения.

Ранее в СДПГ неоднократно отвергали возможность повторного формирования большой коалиции с ХДС/ХСС, но в последнее время в партии обсуждают возможность перспективы такого союза.