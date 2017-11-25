В Праге почтили жертв Голодомора в Украине

На центральной Вацлавской площади Праги сегодня представители украинской общины и чешские друзья Украины почтили погибших во время Голодомора 1932-33 годов.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годовНесмотря на дождь и холодную погоду, на площади около 100 человек, которые зажгли свечи памяти и выложили ими слова «Голодомор 1932-33», передает Радио Свобода.

Выступая на траурном митинге, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис напомнил об огромных потерях, которые понес украинский народ в результате сталинских репрессий.

«Искусственно созданный Голодомор, целью которого было уничтожение украинского народа, унес около четырех миллионов жизней украинцев. Советский тоталитарный режим в течение долгих десятилетий скрывал это свое преступление от всего мира и, к сожалению, и сегодняшняя российская власть продолжает отрицать это преступление, подтвержденное десятками тысяч свидетельств и документов», - отметил украинский посол.

Он напомнил, что Голодомор геноцидом украинского народа признали парламенты государств и выразил надежду, что в следующем году к ним присоединится парламент Чехии.

О своей солидарности с украинцами во время чествования памяти жертв Голодомора выразили чешские участники Пражского Майдана, которые уже четыре года вместе с украинцами выступают в поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Молебен по жертвам Голодомора отправил настоятель греко-католического храма Святого Климента в Праге отец Василий Сливоцкий. Митинг сопровождали траурные песни, а завершился он исполнением Государственного Гимна Украины.